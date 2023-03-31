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Общество

Путин освободил от обязанностей российских послов в Латвии и Эстонии

Президент России Владимир Путин своими указами освободил от обязанностей российских послов в Латвии и Эстонии. Документы опубликованы на портале правовой информации.

В одном указе говорится, что от обязанностей посла в Эстонии освобождается Владимир Липаев. Во втором документе речь идёт об освобождении от обязанностей посла в Латвии Михаила Ванина.

Михаил Ванин назначен послом России в Латвии в сентябре 2021 года. Владимир Липаев занял пост в декабре того же года.

Ранее сообщалось, что Латвия и Эстония понизили уровень дипломатических отношений с Россией в феврале этого года. 23 января МИД России потребовал от посла Эстонии покинуть страну до 7 февраля, а на следующий день понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией. 24 марта Эстония объявила о высылке российского дипломата. МИД России пообещал ответить.

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