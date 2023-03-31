Средства от транспортного налога пойдут в дорожный фонд Пскова

12:19, 31 марта 2023, ПАИ

Депутаты городской Думы определили еще один источник формирования дорожного фонда. Теперь он будет пополняться в том числе доходами от транспортного налога. За это решение проголосовало большинство городских парламентариев, передает корреспондент ПАИ.

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Добавим, дорожный фонд – это часть бюджетных средств Пскова, которые используются для дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах города, а также ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Его источниками являются акцизы на бензин, госпошлина за движение тяжеловесных грузов, различные виды штрафов, доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков». А также средства от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автодорог, плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования, поступления в виде межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, а также безвозмездные поступления от юридических и физических лиц.