«Пиковую даму» в сотый раз сыграют в Псковском драмтеатре

13:02, 31 марта 2023, ПАИ

Сотый показ спектакля «Пиковая дама» по повести А. С. Пушкина пройдет на сцене Псковского академического театра драмы 4 апреля. Об этом ПАИ сообщили в псковском театре.

В театре отметили, что с 2017 года, с момента премьеры, спектакль «Пиковая дама» посетило более 11 тысяч зрителей. «Пиковая дама» – спектакль-долгожитель. Старше «Пиковой дамы» в репертуаре только «Соседи», «Цветаева и саксофон» и «Ионыч».

Единственный артист псковской труппы – Денис Кугай – сыграет в предстоящем спектакле в сотый раз. Это связано с заменами в актерском составе, а также чередованием актеров при выступлениях. Для сравнения: народный артист России Владимир Свекольников вышел к зрителю в роли Чекалинского 81 раз. Камиль Хардин в роли Сурина – 79 раз, Александр Овчаренко в двух ролях (Германн и Сурин) – 77 раз, Валентина Банакова в роли Графини – 68, Мария Фомина в роли Лизаветы Ивановны – 53. Что касается артистов, которые не так давно были введены в спектакль, то Анатолий Кузьмин (Сурин) исполнил свою роль уже 29 раз, Даниил Иванов (Нарумов) – 21, Георгий Болонев (Чекалинский) – 19, Ислам Галиуллин (Сурин) – 18.

Также «Пиковая дама» – последний спектакль одной из старейших артисток российской сцены Мирры Горской, скончавшейся в прошлом году в возрасте 94 лет. И в 94 года актриса выходила на псковскую сцену в этом спектакле.

В театре заметили, что 4 апреля состоится не только юбилейный показ спектакля «Пиковая дама», но и повод для праздника – в этот день в 1906 году Народный дом имени Пушкина впервые открыл свои двери для зрителей.

Спектакль «Пиковая дама» в 2017 году в Псковском театре драмы поставил Юрий Печенежский. Художник спектакля – заслуженный художник РФ, главный художник театра Александр Стройло. Хореограф – Илона Гончар. Первоначальный актерский состав спектакля был следующим: Ангелина Аладова (Лизавета Ивановна), Алексей Пучков (Германн), Мирра Горская (Графиня), Валентина Банакова (Графиня), Владимир Свекольников (Чекалинский), Денис Кугай (Томский), Камиль Хардин (Нарумов), Денис Золотарев (Сурин).

В настоящее время роли исполняют: Александр Овчаренко (Германн), Мария Фомина (Лизавета Ивановна), Владимир Свекольников/Георгий Болонев (Чекалинский), Денис Кугай (Томский), Даниил Иванов (Нарумов), Анатолий Кузьмин/Ислам Галиуллин (Сурин).

«Сотый показ – это значимый юбилей. Не каждый спектакль славится такой продолжительной сценической жизнью. Говорит это, конечно, о большой зрительской любви к спектаклю, что не может нас не радовать», - поделились впечатлениями сотрудники театра.



На данный момент билеты на спектакль «Пиковая дама», который покажут 4 и 6 апреля, уже распроданы. Следующий показ спектакля запланирован 8 мая. Подробности и билеты по ссылке.