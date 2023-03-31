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Общество

Псковский врач: Женскому организму нужно сало и масло

Для чего женскому организму необходимо сало и масло, объяснила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Не надо есть одну только травку. Сало, масло, молоко – это животные жиры, коллаген. Всё это нам, а особенно женщинам в возрасте за 30, особенно нужно. Это вам любой дерматолог скажет», - заявила Мария Отраднова.

«Всё верно, - согласилась фитнес-тренер Ольга Бородулина. – Лучше заменить кусочек колбасы на кусочек сала. Это будет полезнее».

По словам Марии Отрадновой, избежать переедания поможет режим питания. «В идеале надо есть 4-5 раз в день. В рационе должны быть овощи, крупы, мясо, масло, молоко, рыба. Кстати, полноценное меню можно сделать и с небольшим бюджетом. Надо только сесть с ручкой и подумать над этим. Причем заставлять себя есть только мясо или только рыбу не надо, не надо издеваться над организмом. Еда всё равно должна приносить удовольствие. Не надо есть то, что не нравится, чтобы потом срываться на конфеты», - порекомедовала врач.

Ольга Бородулина добавила, что самый важный приём пищи в течение дня – завтрак. «Понятно, что, когда рано встаешь, организм спит, есть не хочется. Но важно после утренней чашки кофе хотя бы через час полноценно поесть. Это лучше, чем ужин из четырех блюд», - заключила тренер.

 

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