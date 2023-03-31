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Общество

Псковский ЦУР провёл обучение по ведению пабликов школ и детских садов

Центр управления регионом Псковской области провёл обучение по ведению официальных пабликов для специалистов, которые отвечают за страницы школ и детских садов в социальных сетях. 

С приветственным словом выступил и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный. Он отметил, что работа в соцсетях – это важный и ответственный шаг на пути к открытости бюджетных учреждений.

Сотрудники ЦУР рассказали о правилах ведения страниц, создания контента и коммуникации с подписчиками, а также поделились, как сделать группу интереснее. Кроме того, они напомнили, что всегда с радостью готовы оказать помощь.

«Госпаблики образовательных учреждений — одна из наиболее популярных категорий официальных страниц. Всего в Псковской области заведено 214 таких групп. Подобные мероприятия помогут повысить активность школ и детских садов в соцсетях, сделать их работу более эффективной, а также стать комфортной площадкой для общения с родителями и воспитанниками», – поделилась своим мнением руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.  

Также на мероприятии присутствовал начальник Управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев, который ответил на важные и насущные вопросы сотрудников образовательных учреждений.

В обучении приняли участие порядка 40 человек, которые отвечают за ведение социальных сетей в образовательных учреждениях города Пскова. Это мероприятие стало одним из большой череды событий в этом направлении. Такие же обучающие семинары ЦУР проведет для администраторов групп, ведущих официальные страницы больниц, социальных учреждений и других организаций.

Напомним, 1 декабря 2022 года в силу вступил Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». В Псковской области уже сделан большой объём работы и продолжается активное внедрение и развитие госпабликов.

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