Пскович-живодер предстанет перед судом за убийство собаки

17:37, 31 марта 2023, ПАИ

В Пскове 34-летний мужчина обвиняется в убийстве животного. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе расследования установлено, что 31 декабря 2022 года, находясь около дома № 1 на улице Черняховского, пскович из хулиганских побуждений нанес собаке несколько ударов ножом в шею и грудную клетку. В результате животное погибло.

Уголовное дело направлено в мировой суд города Пскова для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 245 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.