Беременная женщина и мужчина госпитализированы в результате ДТП

19:29, 31 марта 2023, ПАИ

В Печорском районе у деревни Печки водитель, управляя автомобилем «Шкода», не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали 29-летний мужчина и беременная 25-летняя женщина. Они госпитализированы в медучреждение.

Также выясняется, кто управлял автомобилем.

По предварительным данным, пострадавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.