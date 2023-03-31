Беременная женщина и мужчина госпитализированы в результате ДТП
В Печорском районе у деревни Печки водитель, управляя автомобилем «Шкода», не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали 29-летний мужчина и беременная 25-летняя женщина. Они госпитализированы в медучреждение.
Также выясняется, кто управлял автомобилем.
По предварительным данным, пострадавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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