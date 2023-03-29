Путин утвердил Концепцию внешней политики

23:39, 31 марта 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России.

«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации», — приводит слова президента РФ РИА Новости с совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы. По его словам, обновленная концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений.

Основные положения обновленной концепции:

- Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений;

- Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию;

- Россия рассматривает курс Вашингтона как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира;

- Приоритетное внимание уделят устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов в мире;

- Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности;

- Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией;

- Главная цель в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

Президент отметил, что Министерство иностранных дел вместе с другими ведомствами провело кропотливую работу, чтобы привести документ в соответствие с современными реалиями. Он подчеркнул, что именно МИД будет координировать выполнение концепции.

Владимир Путин также попросил коллег уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и созданию условий для отказа недружественных государств от антироссийской политики.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что в обновленной концепции также говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики.

«Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов — это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу», — сказал он.

Глава МИД также отметил, что, согласно обновленной концепции, недружественные шаги в отношении Москвы будут жестко пресекаться. В частности, в документ внесли тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Лавров подчеркнул, что концепция предусматривает возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия.

Последний раз Россия корректировала Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022-го МИД создал проект нового документа, в котором предполагалось учесть изменения в мире. После обсуждения концепции на совещании Совбеза Владимир Путин поручил ее доработать.

В Министерстве иностранных дел отмечали, что многие положения из обновленной концепции будут определять внешнеполитическую линию Москвы «в ближайшие четыре-шесть лет». По словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексея Дробинина, это сделано для того, чтобы «наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся крутить педали в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема».