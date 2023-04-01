Тигрица родила четырёх детёнышей в крымском парке «Тайган»

12:24, 01 апреля 2023, ПАИ

Амурская тигрица родила четырёх детенышей в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка Олега Зубкова.

«В этом году в нашем парке родились первые амурские тигрята», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина сообщила, что из четверых тигрят два мальчика и две девочки.

«Они хорошо себя чувствуют и очень активно себя ведут. Их мать о них заботится и оберегает», — подчеркнула Алексагина.

