Тигрица родила четырёх детёнышей в крымском парке «Тайган»
Амурская тигрица родила четырёх детенышей в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка Олега Зубкова.
«В этом году в нашем парке родились первые амурские тигрята», — сказал он.
В свою очередь, пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина сообщила, что из четверых тигрят два мальчика и две девочки.
«Они хорошо себя чувствуют и очень активно себя ведут. Их мать о них заботится и оберегает», — подчеркнула Алексагина.
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