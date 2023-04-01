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Происшествия

Директор административного департамента Минфина РФ стал жертвой телефонных мошенников

Директор административного департамента Минфина РФ Владимир Штоп стал жертвой телефонных мошенников, сообщает «РЕН ТВ».

Известно, что 30 марта Владимиру Штопу позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка. Они заявили, что кто-то якобы пытается взять потребительский кредит на имя чиновника. Позвонившие убедили Владимира перевести все деньги на указанный ими счёт. В итоге потерпевший лишился 3,8 млн рублей. Когда он понял, что стал жертвой мошенников, обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

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