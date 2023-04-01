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Культура

Принять участие в конкурсе «Онегин, добрый мой приятель» предлагают псковским школьникам

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявляет о новом творческом конкурсе «Онегин, добрый мой приятель». К участию в нём приглашают учащихся учреждений общего и дополнительного образования и детских школ искусств в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Потенциальным конкурсантам предлагают создать иллюстрацию к роману Александра Пушкина «Евгений Онегин»: портрет героя, картину природы или быта, описанную поэтом, и т. п. Работа может быть выполнена на любом материале (ватман, акварельная бумага, картон и так далее) в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель, другое), однако это не должен быть коллаж или аппликация.

Принимать работы на дистанционный конкурс детского рисунка в музее будут с 15 апреля по 1 мая. Подробности правил и условий нового творческого соревнования можно найти на сайте «Михайловского» в разделе «Конкурсы».

В Пушкинском заповеднике также подчеркнули, что конкурс проводится в преддверии одного из юбилеев «Онегина»: почти двести лет назад, 9 мая 1823 года, Пушкин начал работу над своим романом в стихах.

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