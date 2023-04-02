В Госдуму внесут законопроект о вкладах для малообеспеченных россиян

14:16, 02 апреля 2023, ПАИ

Законопроект о вкладах для малоимущих россиян внесут в Госдуму в течение весенней сессии, ставка по таким вкладам будет повышенной, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Там параметры некоторые дорабатываем, дискуссия с ЦБ, банками и Минфином. Думаю, что в весеннюю сессию точно будет внесён законопроект», — заявил он, отвечая на вопрос о готовности законопроекта о вкладах для малообеспеченных граждан, передаёт РИА Новости.

Глава комитета добавил, что вклад будет с «повышенной ставкой, скорее всего не ниже ключевой».

По его словам, «в течение определённого промежутка времени» такая база данных будет создана благодаря Минтруду, ЦБ, Минфину и, может быть, Минцифры.

Он отметил, что после этого станет понятно, какие люди относятся к малообеспеченным слоям населения. «Поскольку база уже будет, можно будет смело принимать решения о том, чтобы у них был специальный социальный вклад», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Россияне будут попадать в перечень малообеспеченных «по принципу доходов». Создаётся информационная система, которая позволит видеть доходы человека, при этом в ней будет учитываться и региональная составляющая, ведь, например, доходы в Москве могут быть выше, чем в других регионах. «Насколько я помню, это будет объективная информационная система, которая позволит реально определять не только доходы человека, но и его расходы. У нас же не секрет, что многие имеют дополнительные доходы, хотя формально они низкооплачиваемые», — добавил он.