Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуму внесут законопроект о вкладах для малообеспеченных россиян

Законопроект о вкладах для малоимущих россиян внесут в Госдуму в течение весенней сессии, ставка по таким вкладам будет повышенной, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Там параметры некоторые дорабатываем, дискуссия с ЦБ, банками и Минфином. Думаю, что в весеннюю сессию точно будет внесён законопроект», — заявил он, отвечая на вопрос о готовности законопроекта о вкладах для малообеспеченных граждан, передаёт РИА Новости. 

Глава комитета добавил, что вклад будет с «повышенной ставкой, скорее всего не ниже ключевой».

По его словам, «в течение определённого промежутка времени» такая база данных будет создана благодаря Минтруду, ЦБ, Минфину и, может быть, Минцифры.

Он отметил, что после этого станет понятно, какие люди относятся к малообеспеченным слоям населения. «Поскольку база уже будет, можно будет смело принимать решения о том, чтобы у них был специальный социальный вклад», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Россияне будут попадать в перечень малообеспеченных «по принципу доходов». Создаётся информационная система, которая позволит видеть доходы человека, при этом в ней будет учитываться и региональная составляющая, ведь, например, доходы в Москве могут быть выше, чем в других регионах. «Насколько я помню, это будет объективная информационная система, которая позволит реально определять не только доходы человека, но и его расходы. У нас же не секрет, что многие имеют дополнительные доходы, хотя формально они низкооплачиваемые», — добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2023

Владимира Сарабьянова вспоминают в Мирожском монастыре сегодня
02 апреля 2023

Концерт «Россия – Беларусь – в единстве сила!» проходит в Доме офицеров в Пскове
02 апреля 2023

ФОТОФАКТ Аист Вася на охоте

02 апреля 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 3 апреля
02 апреля 2023

Псковичам назвали перечень документов для отправки ребёнка в лагерь
02 апреля 2023

До +3 градусов и мокрый снег ожидается в Псковской области 3 апреля
02 апреля 2023

Михаил Ведерников: Из года в год укрепляется сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь
02 апреля 2023

Коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом на международном цирковом фестивале

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...