Всемирный день вечеринки празднуется 3 апреля
Ежегодно 3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник Всемирный день вечеринки, пишет calend.ru.
Главной целью праздника была провозглашена идея, что для создания лучшей реальности, в которой живет каждый человек, нужно предпринимать положительные и активные действия, радуясь жизни вместе с другими людьми.
Идея организовать данный праздник пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество.
В ряде стран 3 апреля в честь праздника проводятся массовые мероприятия с песнями и танцами.
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