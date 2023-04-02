Онколог рассказал об опасности некоторых шампуней

23:46, 02 апреля 2023, ПАИ

Об опасности некоторых шампуней заявил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Игорь Самойленко. По его словам, риск развития онкологических заболеваний могут повышать сухие шампуни с содержанием бензола.

Доктор пояснил, что этот компонент является канцерогеном широкого спектра действия и способен вызывать разные виды опухолей в зависимости от того, с чем он контактирует. Например, при вдыхании он может оказать влияние на развитие опухоли лёгких, а при попадании на кожу — вызывать на ней опухоли.

Ранее пять неожиданных симптомов рака кожи назвал врач-онколог Андрей Воробьёв: это сухость кожи, одышка, анемия, кровоточащие губы и ночная потливость.