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Общество

В ГД внесут законопроект о наказании за русофобию

Наказание за проявление русофобии может появиться в Уголовном кодексе РФ. Такую законодательную инициативу внесут в Госдуму депутаты ЛДПР в весеннюю сессию, пишут «Известия».

«Мы будем делать всё, чтобы защитить русских по всему миру. Конечно, мы планируем внести его в этой сессии», — сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР Андрей Луговой.

Пока же идет работа над юридическими тонкостями инициативы. Наказание за русофобию сегодня вполне может быть соразмерно ответственности за экстремизм, но пока эти вопросы требуют детального обсуждения на уровне фракции. При этом сама инициатива уже поддержана всеми членами партии.

По словам члена СПЧ Кирилла Вышинского, для скорейшего исправления проблемы необходимо дать правовую квалификацию русофобии «как одной из форм экстремизма», а затем — разработать отдельную статью в УК РФ, добавил он.

Экспертное сообщество предостерегает законодателей от дублирования других норм УК РФ. Так, закон «О противодействии экстремистской деятельности» уже характеризует русофобию как экстремизм, где также зафиксирована ответственность за ее проявление, добавил член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме, Генпрокуратуре и СК рассмотреть предложения об установлении уголовной ответственности за призывы к дискриминации в отношении проживающих за рубежом граждан РФ и соотечественников.
 

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