До +2 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:38, 03 апреля 2023, ПАИ

3 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки: ночью в виде снега, днем - в виде мокрого снега и дождя, сообщает Псковский гидрометцентр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений. Температура днем 0...+4, ночью -1...-6 градусов.



В Пскове днем пройдут небольшие осадки, ночью преимущественно без осадков. Температура днем 0...+2, ночью -2...-4. В Великих Луках днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, ночью - небольшой снег. Температура днем +2...+4, ночью -1...-3.