Гатчине официально присвоили статус столицы Ленинградской области

13:09, 03 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал документ, наделяющий Гатчину статусом столицы региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Соответствующие изменения внесены в устав региона, пишет «Интерфакс».

«Закон опубликован сегодня и вступил в законную силу», - уточняет пресс-служба правительства региона.

Как сообщалось, 29 марта депутаты областного парламента приняли в трех чтениях изменения в устав Ленинградской области, дополнив его статьей 7.1. «Столица Ленинградской области». Поправку одобрили 40 человек, против проголосовали двое, воздержался один.

В марте 2021 года областной парламент одобрил законопроект о размещении органов государственной власти региона в Гатчине и Санкт-Петербурге. Позднее Дрозденко подписал закон об изменениях в устав региона, согласно которым столицей области становится город Гатчина. В уставе региона это прописано не было.