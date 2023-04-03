Гатчине официально присвоили статус столицы Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал документ, наделяющий Гатчину статусом столицы региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Соответствующие изменения внесены в устав региона, пишет «Интерфакс».
«Закон опубликован сегодня и вступил в законную силу», - уточняет пресс-служба правительства региона.
Как сообщалось, 29 марта депутаты областного парламента приняли в трех чтениях изменения в устав Ленинградской области, дополнив его статьей 7.1. «Столица Ленинградской области». Поправку одобрили 40 человек, против проголосовали двое, воздержался один.
В марте 2021 года областной парламент одобрил законопроект о размещении органов государственной власти региона в Гатчине и Санкт-Петербурге. Позднее Дрозденко подписал закон об изменениях в устав региона, согласно которым столицей области становится город Гатчина. В уставе региона это прописано не было.