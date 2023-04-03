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Общество

В Псковской области этап чемпионатного движения по профмастерству стартует 4 апреля

Региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Псковской области пройдет с 4 по 13 апреля. Участие в чемпионате примут свыше 230 конкурсантов - 154 студента среднего профессионального образования и 55 школьников, соревнуясь в 30 профессиональных направлениях. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по образованию Псковской области. 

Мероприятия чемпионатного движения призваны способствовать профессиональному росту молодежи, а также содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

«Чемпионат профессионального мастерства набирает обороты, становится значимым событием в жизни нашей области. Если в первом чемпионате в 2017 году участников было шесть, то сегодня зарегистрировано 234! В Псковской области рабочие профессии всегда были в почете. И сейчас, когда наша область развивает и инвестиционные проекты, и новые производственные площадки, нам как никогда нужны молодые высококвалифицированные кадры, способные работать в соответствии с современными высокими стандартами», - отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. 

Региональным оператором в Псковской области определен Псковский агротехнический колледж. Основными площадками проведения соревнований станут Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Великолукский медицинский колледж, Великолукский политехнический колледж, Псковский политехнический колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский кооперативный техникум, Островский многопрофильный колледж, Детский технопарк «Кванториум Псков», Центр цифрового образования «IT-куб» Центра оценки качества.

Кроме того, в июне-июле победители региональных чемпионатов встретятся в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится в рамках Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

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