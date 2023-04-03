ВИДЕО Стая лебедей играет у набережной в Себеже
Стая лебедей играет у набережной в Себеже. Об этом сообщает газета «Призыв».
«Друзья, весна всё-таки наступает, пусть потихоньку, но она идёт. Себежские лебеди знают это точно, и они рады, что можно поплавать и поиграть», — отметили в газете.
В комментариях под постом местные жители делятся фотографиями и видео стаи лебедей.
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