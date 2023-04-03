ВИДЕО Стая лебедей играет у набережной в Себеже

16:05, 03 апреля 2023, ПАИ

Стая лебедей играет у набережной в Себеже. Об этом сообщает газета «Призыв».

«Друзья, весна всё-таки наступает, пусть потихоньку, но она идёт. Себежские лебеди знают это точно, и они рады, что можно поплавать и поиграть», — отметили в газете.

В комментариях под постом местные жители делятся фотографиями и видео стаи лебедей.