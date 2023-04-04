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Общество

В России начинается подчищающая иммунизация против кори

В связи с ухудшением эпидемической ситуации по кори главный государственный санитарный врач России Анна Попова приняла решение о проведении так называемой подчищающей вакцинации. Об этом пишет «Российская газета».

Прививки будут делать во всех регионах и детям, и взрослым, в первую очередь, трудовым мигрантам. Причем вне зависимости от того, регистрировались в регионе случаи кори или нет. В целом, отмечают в Роспотребнадзоре, в стране сохраняется высокий уровень иммунизации - ведь прививка против кори входит в Национальный календарь, и ее делают детям. Но в последние годы стало больше «антиваксеров» - и теперь ситуация стала хуже, повысился риск встречи с вирусом. При этом те, кто не привит, находятся в группе риска. Взрослые болеют корью тяжело и часто - с опасными осложнениями.

В предыдущие годы все ограничивалось единичными случаями, но сейчас в России участились вспышки кори. В Татарстане в феврале – марте корью заболели 13 человек, в Ленинградской области с начала года – 77 человек, в Кузбассе – 33 человека, в Томской области – 21, в Подмосковье – более 30, в Новосибирске – около 100 заболевших.

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