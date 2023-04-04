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Общество

Мокрый снег ожидается сегодня в Пскове

4 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Будет дуть северный ветер. Температура днем 0...+5 градусов.

В Пскове небольшие осадки преимущественно  в виде мокрого снега. Температура днем +2...+4 градуса. В Великих Луках днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура днем +2...+4.

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