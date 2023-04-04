Мокрый снег ожидается сегодня в Пскове
4 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Будет дуть северный ветер. Температура днем 0...+5 градусов.
В Пскове небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура днем +2...+4 градуса. В Великих Луках днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура днем +2...+4.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 апреля 2023
Открытую в XIX веке туманность сфотографировал со своего балкона директор псковского планетария