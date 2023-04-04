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Культура

Педагоги Московской консерватории провели мастер-классы в Пскове

Серия мастер-классов и открытых уроков, организованных педагогами Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, прошли в Псковском областном колледже искусств и Детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в колледже искусств Пскова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова

Мастер-классы прошли по специальностям «Академический вокал», «Хоровое дирижирование», «Фортепиано», открытая лекция по сольфеджио и открытый урок по слушанию музыки. Педагоги отметили заинтересованность юных участников, а также увлеченность и трепетное отношение к профессии их наставников.

Вечером состоялся концерт, на котором педагоги и студенты Московской консерватории — лауреаты международных конкурсов — продемонстрировали слушателям мастерство концертного исполнения.

В программе концерта прозвучали: баллада для фортепиано номер один Иоганнеса Брамса, «Кордова» для виолончели соло Исаака Альбениса, Соната номер два для скрипки и фортепиано Эдварда Грига, романс «Любовь останется», Петра Чайковского «День ли царит» и Биксио Parlami d’amore. В честь юбилейного дня рождения Сергея Рахманинова исполнили Прелюдию для фортепиано соль-мажор.

В этот же день состоялся благотворительный концерт-сказка  «Музыкальные приключения Лесовичка» программы «Консерватория - детям» в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

Подопечные центра узнали о секретах музыкального языка, о зарождении нотной грамоты и деятельности крупнейшего теоретика музыки Гвидо д’Ареццо. Ребята услышали произведения Баха, Моцарта, Шумана, Брамса, Массне, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева и сами приняли участие в программе концерта, отвечая на сложные музыкальные вопросы ведущей и автора программы.

Напомним, что мероприятия проводились при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта в рамках Музыкально-образовательной программы «Молодые звёзды Московской консерватории».

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