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Политика

Игорь Сопов представил практику применения ДЭГ участникам всероссийского форума

Председатель Избирательной комиссии Псковской областной Игорь Сопов выступил на Всероссийском форуме «Психология выборов» с практикой применения дистанционного электронного голосования на выборах муниципального уровня. Об этом сообщает региональный избирком в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Избирательной комиссии Псковской области

Вместе с традиционной формой голосования на избирательных участках электронное голосование было доступно в сентябре 2022 года на выборах Псковской гордумы.

Напомним, Всероссийский форум «Психология выборов» с участием председателя ЦИК России Эллы Памфиловой проходит в Оренбурге. В нём принимает участие и делегация Псковской области.

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