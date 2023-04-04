Игорь Сопов представил практику применения ДЭГ участникам всероссийского форума

10:38, 04 апреля 2023, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской областной Игорь Сопов выступил на Всероссийском форуме «Психология выборов» с практикой применения дистанционного электронного голосования на выборах муниципального уровня. Об этом сообщает региональный избирком в своем телеграм-канале.

Вместе с традиционной формой голосования на избирательных участках электронное голосование было доступно в сентябре 2022 года на выборах Псковской гордумы.

Напомним, Всероссийский форум «Психология выборов» с участием председателя ЦИК России Эллы Памфиловой проходит в Оренбурге. В нём принимает участие и делегация Псковской области.