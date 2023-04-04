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Происшествия

До шести лет тюрьмы грозит жительнице Новосокольнического района за кражу металла

Кражи металлоизделий раскрыли в Новосокольническом районе. Преступление произошло в январе и феврале 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Женщина срывала замки и скручивала петли запорного устройства, а затем похищала металлические изделия от печей из двух квартир дома на улице Шоссейной в деревне Бурехино Новосокольнического района.

Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность женщины. Это безработная местная жительница 1985 года рождения. По версии следствия, похищенное она сдавала в пункт приема металла.

В отношении фигурантки возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

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