Телефонная станция загорелась в Красногородске

13:11, 04 апреля 2023, ПАИ

Возгорание телефонной станции произошло в Красногородске на улице Комсомольской 4 апреля, пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на близлежащие объекты.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания кабелей. В результате пожара никто не пострадал.



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка







На данный момент в поселке отсутствует интернет, также не работают стационарные телефоны. На месте работает бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.