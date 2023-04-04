24-летняя псковичка украла из магазина детскую коляску

14:12, 04 апреля 2023, ПАИ

24-летняя псковичка украла из магазина детскую коляску, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 апреля в 23:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала детскую коляску стоимостью более 7 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.