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Общество

Сыр с коноплей начнут производить в Псковской области

Сыр с коноплей начнут производить в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщает «АиФ-Псков».

Такая идея появилась в рамках форсайт-сессии центра «Мой бизнес» – «Объекты сельского туризма для привлечения туристического потока» у производителей сыров из Пушкинских Гор и фермеров, которые занимаются выращиванием технической конопли, из Палкинского района.

Из семян конопли фермеры делают масло и варят мыло, из корня конопли делают косметику по уникальной технологии. Ствол перерабатывают на волокно для тканей. Работают в кооперации с фермером, который занимается производством технической конопли в Новом Изборске, выращивают разные сорта на семена. Теперь в ассортименте появится и новый сыр.

 

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