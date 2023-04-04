Сыр с коноплей начнут производить в Псковской области

14:33, 04 апреля 2023, ПАИ

Сыр с коноплей начнут производить в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщает «АиФ-Псков».

Такая идея появилась в рамках форсайт-сессии центра «Мой бизнес» – «Объекты сельского туризма для привлечения туристического потока» у производителей сыров из Пушкинских Гор и фермеров, которые занимаются выращиванием технической конопли, из Палкинского района.

Из семян конопли фермеры делают масло и варят мыло, из корня конопли делают косметику по уникальной технологии. Ствол перерабатывают на волокно для тканей. Работают в кооперации с фермером, который занимается производством технической конопли в Новом Изборске, выращивают разные сорта на семена. Теперь в ассортименте появится и новый сыр.