В Пскове за разбойные нападения будут судить двух мужчин

16:01, 04 апреля 2023, ПАИ

В Пскове за разбойные нападения будут судить двух мужчин. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Следствие установило, что сначала один из обвиняемых напал на мужчину в одном из общежитий Пскова, нанес ему телесные повреждения и похитил часы, затем аналогичные действия совершил по предварительному сговору с подельником. Потерпевшего избили и похитили мобильный телефон.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 162 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, санкция ч. 2 ст. 162 УК РФ – в виде лишения свободы сроком до десяти лет с дополнительными видами наказания в виде штрафа и ограничения свободы либо без таковых.