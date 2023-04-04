Акушер начнет работу в новом ФАПе в Черехе

18:01, 04 апреля 2023, ПАИ

В новом ФАПе в Черёхе в ближайшее время начнет работать акушер, а в перспективе – второй фельдшер, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Здесь оборудованы кабинеты для осмотра, процедур, хранения лекарств, есть комната для отдыха персонала. На прилегающей территории обустроены пандус, парковочные места для автомобилей, велосипедов и детских колясок», - написал глава региона.

Старое здание 1985 года постройки, которое располагается на территории ФАПа, тоже будут использовать: оно будет переоборудовано для жилья. Там сейчас делают перепланировку, затем проведут ремонт.

Сейчас пункт обслуживает 11 населённых пунктов и почти 3 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников посетил новый ФАП в Черехе.