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Культура

Итоги муниципального этапа «Российской студенческой весны» подвели в Пскове

Муниципальный этап фестиваля «Российская студенческая весна» прошёл в Пскове. Всего в программе концерта было заявлено более 30 творческих номеров. Учащиеся показали себя в различных номинациях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр» и «Арт». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова. 

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Участниками фестиваля стали студенты пяти учреждений среднего профессионального образования: Псковского агротехнического колледжа, Псковского кооперативного техникума, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского медицинского колледжа и Псковского политехнического  колледжа.

Члены жюри — преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Екатерина Камалова (вокальное и инструментальное искусство) и Татьяна Васильева (хореография).

«Высокие результаты показали студенты Псковского агротехнического колледжа, которые представили на конкурс 10 номеров  и заняли четыре призовых места, и Псковского кооперативного техникума, выдвинувшего восемь номеров и взявшего семь призовых мест. Победители и призёры муниципального фестиваля будут участвовать в региональном этапе, который состоится 13 апреля в Псковском государственном университете», — отметили в администрации.

По итогу мероприятия сформируют делегации Псковской области, которые порекомендуют к участию в финалах XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Для студентов учреждений высшего образования финал пройдёт в Перми с 26 мая по 1 июня, для обучающихся профессиональных образовательных учреждений — в Ханты-Мансийске с 11 по 17 июня.

Добавим, что мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и в рамках 31-летия программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Организаторами муниципального этапа выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Псковская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» и региональная дирекция программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

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