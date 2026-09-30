Туристический продукт больше не равен набору услуг – эксперт

13:56, 30 сентября 2026, ПАИ

Образовательный интенсив «Медиаконтент как инструмент развития туристической привлекательности регионов» проходит в рамках форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» сегодня, 30 сентября. Мероприятие организовали в зале событий гостиничного комплекса «Квартал Мейера» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ. Интенсив проводит Роман Левшин – креативный продюсер АНО «Национальные приоритеты».

«Всегда нужно начинать с контекста и понимать, что такое экономика впечатлений. Этот термин намного шире, чем просто туризм. Когда-то миром правила сырьевая экономика, а теперь всё изменилось. За кофе в кафе в красивой локации вы платите больше, чем в столовой за углом, потому что это даёт впечатления. Так и в курортных городах всё дороже: в городе Сочи дорогие ночи», – отметил спикер.

С развитием социальных сетей задача строить впечатления начала распространяться на все сферы бизнеса без исключения. Соцсети полностью изменили процесс восприятия ценности товара, и даже появился термин «дофаминомика». Так и туристический продукт больше не равен набору объектов и услуг. «В поездке турист получает удивительные, спонтанные и погружающие впечатления, которые складываются в уникальный опыт», – подчеркнул Роман Левшин.

По словам эксперта, в этом вопросе нужно учитывать, что турист неоднороден. Это может быть семейный планировщик, любитель одиночных маршрутов или социальный исследователь. Здесь работает схема: один регион – разные сценарии, мотивы и «входы» в коммуникацию.

Роман Левшин также перечислил пять принципов экономики впечатлений. Среди них – уникальность, преображение, живое общение, органичность и персонализация.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.