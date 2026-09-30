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Общество

Фестиваль «Архондарик» объединит монастыри из разных уголков России

На первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах приедут представители 13 монастырей, сообщил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«К нам на фестиваль приезжает целых 13 монастырей. Из них шесть из Псковской области, а остальные семь – наши друзья, которые тоже приезжают поддержать нас, и, конечно же, показать себя и в первую очередь познакомить с собой», – сказал Робин.

Он перечислил географию участников. «К нам едет Казань, Карелия, Минск, Старая Ладога, Ярославская область, Ессентуки и даже Приморский край. То есть это практически вся Россия, и не только Россия, как вы слышите», – подчеркнул он.

Робин добавил, что отклик превзошёл ожидания: обычно первые фестивали не получают столь активной поддержки, а здесь орагинзаторы с первого раза получили хороший отклик от других монастырей.

Фото: ПАИ

Настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев добавил, что участие принимают не только гости, но и монастыри Псковской митрополии. «А их у нас десять – это огромное богатство духовное у нас. И большинство монастырей также приедут для знакомства и для предоставления своей продукции», – сказал он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие. В ходе работы фестиваля посетители смогут приобрести продукцию монастырей, а также ремесленников и крестьянско-фермерских хозяйств из Псковской области на сельскохозяйственной ярмарке.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

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