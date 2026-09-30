Адаптацию ветеранов СВО через культуру и досуг обсудят в медиацентре ПАИ

13:00, 30 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый социальной адаптации ветеранов специальной военной операции благодаря культурно-досуговой деятельности, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября, в 14:00.

Какие культурные и досуговые форматы доступны ветеранам и участникам СВО бесплатно? Как фонд работает с семьями ветеранов в культурном контексте? Какие мероприятия планируется проводить на площадке «Артплатформы»? Какие занятия, хобби или творческие направления ветеранам интересно было бы попробовать или возобновить?

Об этом расскажут директор Центра развития молодёжи «Артплатформа», ветеран СВО Валерий Хруцкий, заместитель директора Центра развития молодёжи «Артплатформа» Данил Аюпов, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области по общественным проектам Лидия Герасимова и ветеран СВО Артём Стозий.