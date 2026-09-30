2700 литров монастырской похлёбки приготовят на фестивале «Архондарик» в Печорах

13:51, 30 сентября 2026, ПАИ

На фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах планируется приготовить 2 700 литров монастырской похлёбки, сообщил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Во второй день фестиваля, третьего октября, мы планируем приготовить 2 700 литров монастырской похлёбки. И потом, естественно, будем всех ею угощать. Это достаточное количество порций, хватит всем», – сказал Робин.

По его словам, процесс приготовления займёт много времени. «Достаточно сложный процесс вскипятить 2 700 литров воды. То есть мы с трёх часов ночи будем начинать топить этот чан, и где-то уже с 11:00 засыпать туда ингредиенты. Поэтому в 14:00 это как раз такой будет экватор нашего фестиваля, в центральный день. 2 700 литров монастырской похлёбки приготовим для всех гостей и, конечно же, участников фестиваля», – подчеркнул он.

Настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев добавил, что чан символизирует единство. «Представляете, сколько людей подойдёт, и из единого чана мы каждому предложим порцию этой сытной монастырской похлёбки», – сказал он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие. В ходе работы фестиваля посетители смогут приобрести продукцию монастырей, а также ремесленников и крестьянско-фермерских хозяйств из Псковской области на сельскохозяйственной ярмарке.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.