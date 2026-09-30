Эксперт Манджиева рассказала о бренде Псковской области

14:00, 30 сентября 2026, ПАИ

Образовательный интенсив об особенностях построения региональных брендов и поиске ценностей бренда Псковской области проходит в рамках форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» сегодня, 30 сентября. Мероприятие организовали в зале событий гостиничного комплекса «Квартал Мейера» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

























Интенсив проводит Кермен Манджиева – международный эксперт по стратегическим коммуникациям с более чем 20-летним опытом в маркетинге и PR. «Региональный брендинг чаще всего опирается на уникальные природные, исторические или экономические особенности территории. Это может быть гастрономическая специализация, промышленная компетенция, сельскохозяйственная продукция или туристический потенциал», – подчеркнула спикер.

Региональный бренд, по словам эксперта, позволяет выделиться внутри страны, продвигать локальные товары на внешних рынках, формировать устойчивый туристический центр и укреплять межрегиональные экономические связи. Успех кейса регионального бренда заложен во взаимодействии властей, бизнес-сообщества и самих жителей. Один из таких примеров – фестиваль тюльпанов в Калмыкии, реализуемый совместно с РЖД. Компания запускает специальный туристический поезд «Цветущая степь», который доставляет путешественников из Москвы в регион.

Стратегическое позиционирование в свою очередь позволяет определить, чем территория отличается от конкурентов и какие ценности транслирует. «Без ясной стратегии бренд превращается в набор разрозненных коммуникаций», – заметила Кермен Манджиева.

Помимо того, важна коммуникационная политика. Современный территориальный бренд активно работает в цифровой среде: социальные сети, медиапроекты, международные выставки, форумы, фестивали и культурные инициативы становятся инструментом продвижения. «Нужно влюблять людей в свой город, регион и отпускать, чтобы они рассказывали об этом другим», – призвала лектор.

Необходимо определять и экономическую значимость: как сильный бренд напрямую влияет на экономику, каковы доходы от туризма, что стимулирует развитие бизнеса, повышает стоимость недвижимости и так далее.

Принципы успешного брендинга: аутентичность, комплексный подход, долгосрочность, адаптивность, вовлечение, прозрачность коммуникации.

Далее – разбор бренда Псковской области. Слоган «Псковская область – Россия начинается здесь» – один из главных брендов региона наравне с княгиней Ольгой, Владимиром – Крестителем Руси, Псковским вече.

Образы Псковщины – Кремль, Троицкий собор, барс, снеток, Александр Пушкин, герои-десантники, Псковская азбука.

По словам специалиста, всё это – направленность на старину, а региону нужно больше позиционировать себя с точки зрения молодёжных направлений. «Все эти вещи хороши, но нужна какая-то общая мысль, общая экосистема. Как с Санкт-Петербургом – нельзя сделать для него общий символ, это кластерная история», – указала Кермен Манджиева.

Псков, как подчёркивает спикер, богат отдельными брендами – Барсик, улитка, «Город Рождества», «Печоры – колыбель православия», но нет единой объединяющей идеи, которая связала бы их в целостный образ региона.

«У вас классные инициативы, я смотрела стратегию развития региона, и нужно делать маршруты-кластеры. А промышленный туризм – это тоже очень круто», – резюмировала она.

В финале интенсива международный эксперт по стратегическим коммуникациям ответила на все интересующие вопросы участников встречи.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.