Житель Палкино убил собутыльника совком за оскорбление матери

17:37, 04 апреля 2023, ПАИ

Печорский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя посёлка Палкино, обвиняемого в убийстве собутыльника. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в ночь на 22 октября 2022 года в деревне Гоглово Палкинского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой молодой человек поочередно руками и металлическим совком нанес не менее 23 ударов в область головы и тела потерпевшего, после чего обхватил его шею, повалив на пол. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

При назначении наказания суд учёл смягчающие наказание обстоятельства: раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, а также аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, поскольку конфликт спровоцировал сам потерпевший, высказавшись оскорбительно в адрес матери подсудимого.

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.