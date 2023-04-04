Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Карантин по скарлатине объявлен в детском саду в Пушкинских Горах

В пушкиногорском детском саду «Сказка» карантин по скарлатине, передаёт газета «Пушкинский край» со ссылкой на официальную страницу дошкольного учреждения.

«Согласно предписанию территориального отдела Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском, Пушкиногорском, Себежском районах от 03.04.2023 № 7, в связи с диагнозом «скарлатина» введены ограничительные мероприятия (карантин) в следующих группах детского сада:

– в первой подготовительной — с 31.03.2023 по 06.04.2023,
– в первой средней — с 31.03.2023 по 06.04.2023,
– во второй старшей — с 30.03.2023 по 05.04.2023, продлены до 07.04.2023,
– во второй младшей — с 31.03.2023 по 06.04.2023.

На время карантина прекращён допуск в группу новых и временно отсутствовавших детей, ранее не болевших скарлатиной. Не допускается общение детей из карантинных групп с детьми из других групп. Обеспечивается медицинское наблюдение, обследование на выявление лиц с ангинами, тонзиллитами, фарингитами», — говорится в сообщении на официальной странице дошкольного учреждения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2023

ФОТОФАКТ Льдины на Чудском озере в Гдове
04 апреля 2023

35 окон заменено в Каськовской школе в Куньинском районе

04 апреля 2023

Голосование за Псковскую область в конкурсе «Маршрут построен» продлится до 5 апреля
04 апреля 2023

Пыталовская рок-группа ищет название для своего коллектива

04 апреля 2023

Чайный гриб, облепиха, орехи: псковичам назвали продукты для улучшения иммунитета
04 апреля 2023

Инициативы жителей Псковской области принимает форум «Сильные идеи для нового времени»
04 апреля 2023

Карантин по скарлатине объявлен в детском саду в Пушкинских Горах
04 апреля 2023

Незаконные подключения к водопроводу были обнаружены в Идрице


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...