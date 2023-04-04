Карантин по скарлатине объявлен в детском саду в Пушкинских Горах

20:21, 04 апреля 2023, ПАИ

В пушкиногорском детском саду «Сказка» карантин по скарлатине, передаёт газета «Пушкинский край» со ссылкой на официальную страницу дошкольного учреждения.

«Согласно предписанию территориального отдела Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском, Пушкиногорском, Себежском районах от 03.04.2023 № 7, в связи с диагнозом «скарлатина» введены ограничительные мероприятия (карантин) в следующих группах детского сада:

– в первой подготовительной — с 31.03.2023 по 06.04.2023,

– в первой средней — с 31.03.2023 по 06.04.2023,

– во второй старшей — с 30.03.2023 по 05.04.2023, продлены до 07.04.2023,

– во второй младшей — с 31.03.2023 по 06.04.2023.

На время карантина прекращён допуск в группу новых и временно отсутствовавших детей, ранее не болевших скарлатиной. Не допускается общение детей из карантинных групп с детьми из других групп. Обеспечивается медицинское наблюдение, обследование на выявление лиц с ангинами, тонзиллитами, фарингитами», — говорится в сообщении на официальной странице дошкольного учреждения.