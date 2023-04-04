Инициативы жителей Псковской области принимает форум «Сильные идеи для нового времени»

20:44, 04 апреля 2023, ПАИ

Жители Псковской области могут направить свои инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области»

Ведется сбор идей для третьего форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Жители Псковской области могут отправить свои инициативы через сайт проекта.

Основная цель форума — выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

Сбор идей ведётся по шести направлениям:

национальная социальная инициатива,

национальная технологическая инициатива,

национальная кадровая инициатива,

национальная экологическая инициатива,

предпринимательство,

цифровые сервисы.

Приём заявок продлится до 26 апреля 2023 года.