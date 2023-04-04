Инициативы жителей Псковской области принимает форум «Сильные идеи для нового времени»
Жители Псковской области могут направить свои инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области»
Ведется сбор идей для третьего форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Жители Псковской области могут отправить свои инициативы через сайт проекта.
Основная цель форума — выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.
Сбор идей ведётся по шести направлениям:
- национальная социальная инициатива,
- национальная технологическая инициатива,
- национальная кадровая инициатива,
- национальная экологическая инициатива,
- предпринимательство,
- цифровые сервисы.
Приём заявок продлится до 26 апреля 2023 года.
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04 апреля 2023
Инициативы жителей Псковской области принимает форум «Сильные идеи для нового времени»