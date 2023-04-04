Пыталовская рок-группа ищет название для своего коллектива

21:14, 04 апреля 2023, ПАИ

Пыталовская рок-группа просит помощи в поисках названия своего коллектива, сообщает газета «Наша жизнь».

Ребята играют песни таких групп, как «Кино», «Алиса», «Сплин», «Король и Шут» и другие. Также есть у парней и своё творчество: ставшая уже известной песня «Напалм» Вячеслава Виноградова никого не оставит равнодушной.

Напомним состав группы: бас-гитара — Михаил Сёмкин, клавишные и гитара — Александр Васильев, солист, гитарист и бэк-вокал — Игорь Савельев, соло-гитара — Юрий Петров, солист, гитарист, композитор и автор песен — Вячеслав Виноградов, барабанщик — Матвей. Музыканты ещё не определились с названием своей группы, в связи с чем просят подкинуть свежую идею для названия.