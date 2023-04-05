Первый пасхальный фестиваль пройдёт в Великих Луках
16 апреля с 10:30 до 13:00 на площади Вознесения в городе Великие Луки пройдёт культурно-просветительское мероприятие, посвящённое празднику Светлого Христова Воскресения, сообщает глава города Великих Лук Николай Козловский
В программе:
- пасхальный концерт «Светлая Пасха»;
- игровая площадка «Красная горка» с традиционными играми, танцами и песнями;
- кукольные спектакли;
- мастер-классы для детей и взрослых;
- интерактивная площадка «Игроград» с исконно русскими играми;
- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.
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