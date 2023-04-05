За онлайн-трансляцию полётов военных самолётов задержали белоруса

00:37, 05 апреля 2023, ПАИ

Белорусские правоохранители задержали мужчину, который организовал онлайн-трансляцию с аэродрома Мачулищи под Минском для администраторов телеграм-канала, признанного в республике экстремистским формированием, сообщает ТАСС.

«Дмитрий Мостовой, участник протестных акций (оппозиции против итогов президентских выборов в 2020 году. — Ред.), айтишник, одному из телеграм-каналов предложил сливать информацию», — заявили в эфире телеканала.

По его данным, мужчина написал в телеграм-канал, который отслеживает активность военных на территории Белоруссии и контролируется представителями выехавшей из Белоруссии оппозиции, и предложил дать доступ к веб-камере в реальном времени, которую он может установить на своём доме для наблюдения за военным аэродромом Мачулищи под Минском.

Так, мужчина две недели в конце января – начале февраля обеспечивал непрерывную онлайн-трансляцию с аэродрома, в частности его точек, где самолёты садятся и взлетают. Телеканал заявил, что специалисты КГБ взяли под контроль чат-бот этого телеграм-канала.

Согласно сюжету телеканала, Мостовой был задержан, когда в лесу под Минском забирал из тайника деньги в награду за работу и новую веб-камеру. Телеканал продемонстрировал сообщение администраторов телеграм-канала, в котором давалась высокая оценка идее Мостового со стороны украинской военной разведки, но указывалось на целесообразность установки камеры, обеспечивающей более хорошее изображение, чтобы получить возможность точнее определять тип воздушных судов.

В эфире телеканала заявили, что Мостовой находится в СИЗО в рамках уголовного дела по статьям «Измена государству» и «Содействие экстремистской деятельности».

Телеканал также рассказал о задержанном по обвинению «в сотрудничестве с иностранной разведкой» гражданине Украины Андрее Шмае, который около 10 лет назад перебрался в Белоруссию и работал в Витебском облисполкоме. В сюжете отмечалось, что хотя по должности мужчина не имел доступа к документам, «зато уши и глаза слышали и видели очень хорошо». Телеканал заявил, что мужчина с сентября стал активно через мессенджер Signal передавать информацию своему младшему брату — майору Вооружённых сил Украины, которого интересовали данные о подготовке силовых структур и учениях в Белоруссии. По информации ТВ, Шмай водворён в следственный изолятор, возбуждено уголовное дело по статье «Агентурная деятельность».