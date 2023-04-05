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Общество

Ян Осин присоединился к акции «Позывной – Россия»

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Известный российский исполнитель, уроженец Пскова, заслуженный артист России Ян Осин присоединился к акции «Позывной — Россия», сообщает группа «Литературная Псковщина».

Литературно-музыкальная онлайн-акция «Позывной — Россия!» проводится Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Акция направлена на популяризацию поэтических и музыкальных произведений, посвящённых героическому Донбассу, героям специальной военной операции, противостоянию украинскому нацизму, единению граждан России перед внешней угрозой, Русскому миру, а также иных произведений патриотической направленности.

Окончание приёма заявок — 31 июля 2023 года.

Подробнее об акции можно узнать на сайте.

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