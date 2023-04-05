Ушедшие бренды одежды перезапустят до конца мая под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet

10:19, 05 апреля 2023, ПАИ

Магазины ушедшего с российского рынка Inditex (владелец сетей Zara, Pull&Bear и других) в России откроются в апреле-мае под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet.

Правительственная комиссия согласовала сделку по продаже российского бизнеса владельца Zara — испанской группы Inditex. Российские активы Zara сможет купить компания Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ. Она перезапустит магазины Zara под новыми брендами до конца весны.

Сделку по продаже испанским ретейлером одежды Inditex Group 100% компании «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ») одобрила в конце марта подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России. Об этом сообщил РБК заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Покупателем выступила компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», сказал замглавы Минпромторга.

Компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre, уточнило издание. Группа Inditex развивает бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, в марте 2022 года она приостановила работу и временно закрыла магазины в России. По словам Евтюхова, Inditex передаст новым владельцам все свои торговые площадки в России.

Новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET, уточнил замминистра. Он добавил, что коллекции с новыми бирками уже завезены в Россию, а магазины готовы к открытию. Само открытие пройдет в апреле-мае, сказал Евтюхов.

Первые магазины с витринами MAAG могут появиться на Кузнецком Мосту в Москве, где прежде был магазин сети Zara, и в ТРЦ «Авиапарк», пишет РБК. В конце октября 2022 года Inditex сообщила, что договорилась о продаже «Новой Моды» ближневосточной инвестиционной компании Daher Group. В отчетности испанского холдинга за 2022 год сообщалось, что новому владельцу передадут 245 из 514 магазинов, которыми компания управляла в России.

Оставшиеся 269 точек будут закрыты, сообщили в Inditex изданию El Pais. До завершения сделки Inditex выделила €231 млн для поддержания российского бизнеса. На Россию приходилось около 8,5% глобальной EBITDA группы. Daher считается владельцем одного из крупнейших торговых центров в мире — Dubai Mall. Одно из дочерних предприятий — ливанская Azadea Group — контролирует более 700 магазинов в 13 странах Ближнего Востока.

Издание Shopper's со ссылкой на испанскую газету Cronica Global сообщало, что бизнес ретейлера в России может перейти ливанской группе Azadea, которая открыла франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре. Компания собрала команду в Дубае для открытия магазинов в России. То, что российский бизнес компании будет передан ливанским партнерам, подтверждали два собеседника Forbes.