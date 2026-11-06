Работников следственных изоляторов и тюрем чествовали в Пскове

21:19, 06 ноября 2026, ПАИ

В Пскове отметили День работников следственных изоляторов и тюрем. В рамках торжественного мероприятия глава Пскова Станислав Стармолотов вручил благодарственные письма сотрудникам за профессиональные заслуги и самоотверженность в службе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Благодаря ответственной службе работников уголовно‑исполнительной системы в Пскове и Псковской области твёрдо сохраняется общественный порядок и обеспечивается выполнение ключевых государственных задач», – отметил в своём выступлении Станислав Стармолотов.

Он добавил, что такая работа требует самообладания, строгой дисциплины, выдержки и умения сохранять человеческое достоинство в самых непростых обстоятельствах.

Завершая речь, глава Пскова обратился к сотрудникам: «От всей души благодарю вас за добросовестный труд и верность профессиональному долгу! Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в непростой, но столь значимой работе».