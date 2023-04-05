Опубликован график отключения горячей воды в Пскове

11:40, 05 апреля 2023, ПАИ

Годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей Пскова утвердили на 2023 год, пишет «Псковская правда».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Соответствующее постановление об утверждении сводного плана подписал глава города Борис Елкин.

Отметим, что горячую воду в Пскове отключают ежегодно для проведения плановых ремонтных работ на городских тепловых сетях и источниках тепловой энергии.

«Всё наше оборудование нуждается в обслуживании, а некоторое и в замене, это можно сказать и о наших сетях. Некоторым достаточно опрессовки, а некоторые и её не пройдут, появятся течи, и нужна будет перекладка, другие просто меняются в плановом порядке. Всё это огромный пласт работ, который невозможен без отключений», — поясняли ранее специалисты Псковских тепловых сетей.