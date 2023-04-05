Следователь рассказал об уголовных делах по ремонту дорог в Пскове и Великих Луках

11:48, 05 апреля 2023, ПАИ

Начальник следственной части следственного управления УМВД РФ по Псковской области Артур Геворкян в медиацентре ПАИ рассказал об уголовных делах по ремонту дорог в Пскове и Великих Луках.

«Немало дел по ремонту дорог уходило в суд. Подрядчики не выполняют предусмотренные ГОСТами технологии: кладут меньше песка, меньше асфальта, чтобы таким способом сэкономить. И сейчас такие уголовные дела есть, они расследуются, в том числе по Пскову и Великим Лукам», - сообщил Артур Геворкян.

Кроме того, следователь рассказал о резонансном деле по стадиону «Локомотив» в Пскове.

«При реконструкции стадиона подрядчик из Санкт-Петербурга похитил около 9 млн рублей. Он предоставил подложные документы в администрацию города о проведенных работах и закупленном оборудовании. Это дело уже рассматривается в Псковском городском суде», - уточнил Артур Геворкян.