Псковичей приглашают разработать идеи для развития страны

13:15, 05 апреля 2023, ПАИ

Псковичи могут предложить идеи по развитию страны в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Лучшие идеи получат поддержку и возможности для реализации. Об этом ПАИ сообщила врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунева.

Свои идеи можно отправить до 26 апреля, а сам форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет с 28 по 29 июня. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс».

Идеи можно предложить по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы.

«Предлагаю всем не проходить мимо и воспользоваться возможностью вынести свою инициативу или общественно значимый проект на такой высокий уровень. Форум проводится уже не первый год, а значит, является очень востребованным механизмом поддержки идей, направленных на развитие региона и всей страны. Форум – это возможность для каждого в нашей стране предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и, пожалуй, главное, возможности для реализации», - отметила врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунева.