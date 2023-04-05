Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Романсы Рахманинова прозвучат на сцене областной филармонии в Пскове

5 апреля на Фестивале русской музыки в Пскове пройдет вечер романсов Сергея Рахманинова, приуроченный к 150-летнему юбилею композитора. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе прозвучат произведения на стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, а также собственного сочинения композитора «Прелюдия ми бемоль мажор», «Письмо Станиславскому», «Вокализ», «Прелюдия си бемоль».

Исполнят романсы солисты Мариинского театра Анастасия Калагина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Александр Федоров (тенор), Денис Беганский (бас), концертмейстер Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Василий Попов (фортепиано).

Билеты в кассе и на сайте филармонии. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте со скидкой 30%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 апреля 2023

Ян Осин присоединился к акции «Позывной – Россия»
04 апреля 2023

Первый пасхальный фестиваль пройдёт в Великих Луках
04 апреля 2023

Узнать о предполагаемом месте крещения князя Владимира можно на выставке в Изборске
04 апреля 2023

Голосование за Псковскую область в конкурсе «Маршрут построен» продлится до 5 апреля
04 апреля 2023

Пыталовская рок-группа ищет название для своего коллектива

04 апреля 2023

Космический метамодерн представила великолучанка на арт-ярмарке в Москве
04 апреля 2023

Житель Дедовичей посвятил стихотворение погибшему журналисту
04 апреля 2023

Итоги муниципального этапа «Российской студенческой весны» подвели в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...