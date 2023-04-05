Романсы Рахманинова прозвучат на сцене областной филармонии в Пскове

14:26, 05 апреля 2023, ПАИ

5 апреля на Фестивале русской музыки в Пскове пройдет вечер романсов Сергея Рахманинова, приуроченный к 150-летнему юбилею композитора. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе прозвучат произведения на стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, а также собственного сочинения композитора «Прелюдия ми бемоль мажор», «Письмо Станиславскому», «Вокализ», «Прелюдия си бемоль».

Исполнят романсы солисты Мариинского театра Анастасия Калагина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Александр Федоров (тенор), Денис Беганский (бас), концертмейстер Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Василий Попов (фортепиано).

Билеты в кассе и на сайте филармонии. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте со скидкой 30%.