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В Псковской области стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

С 5 по 13 апреля в региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, который пройдет в Псковской области, примут участие 205 конкурсантов по 31 компетенции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

К участникам регионального этапа обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что популярность и востребованность рабочих профессий в нашей стране с каждым годом растёт.

«Отечественная система среднего профессионального образования развивается в соответствии с запросами экономики, становится более современной и практико-ориентированной. Огромную роль в подготовке квалифицированных специалистов играют чемпионаты профессионального мастерства, которые способствуют профессиональному росту молодежи — мотивируют ребят стремиться к самым высоким целям. Желаю удачи участникам соревнований — будущим специалистам, которых, уверен, ждут большие достижения», — сказал Сергей Кравцов.

Федеральным оператором Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству выступает Институт развития профессионального образования, который разрабатывает нормативное и методическое обеспечение Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

«В разработке документации по всем направлениям соревновательной программы участвуют работодатели, что способствует сближению системы профессионального образования и реального сектора экономики. Они согласовывают требования, предъявляемые к уровню подготовки будущих специалистов, а также конкурсное задание по их компетенции», — подчеркнула исполняющая обязанности ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарева.

Конкурсантами являются две категории обучающихся в образовательных учреждениях. В основной участвуют студенты программ среднего профессионального образования. Среди юниоров будут соревноваться школьники, достигшие возраста 14 лет. В Псковской области в региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству примут участие 150 студентов и 55 школьников.

Региональным оператором в Псковской области определен ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж». Основными площадками проведения соревнований станут: ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж», ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса», ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж», ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж», ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж», ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж», ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум», ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж», Детский технопарк «Кванториум Псков», Центр цифрового образования «IT-куб» ГБОУ ДПО ПО «Центр оценки качества».

«В Псковской области рабочие профессии всегда были в почете. И сейчас, когда наша область развивает и инвестиционные проекты, и новые производственные площадки, нам как никогда нужны молодые высококвалифицированные кадры, способные работать в соответствии с современными высокими стандартами. Хочу отметить, что к чемпионатному движению профессионального мастерства присоединяется и наш совсем юный „кадровый резерв“ — школьники и надеюсь, что эта инициатива будет развиваться и дальше. Уверена, что на нынешнем чемпионате загорятся новые „звезды“ рабочих профессий, которыми будет гордиться Псковская область!» — прокомментировала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Владислав Павлов, студент 4 курса специальности «Технология продукции общественного питания Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса: «Участие в чемпионатном движении дает возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки, сравнить свой уровень подготовки с другими участниками, дает возможность познакомиться с новыми идеями, с лучшими представители в своей профессии, дает возможность развития каждого, как профессионала. Хочу сказать, что в этом чемпионате есть победители, но точно нет побежденных! Удачи, друзья!»

Региональные чемпионаты завершатся 30 апреля. Их победители в июне и июле этого года примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты.

С 11 по 15 сентября в городе Великий Новгород пройдет финал Чемпионата высоких технологий, в котором выявят сильнейших по восьми новым и перспективным компетенциям. Финал по наиболее востребованным компетенциям состоится в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

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