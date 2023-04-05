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Общество

Узнать секреты удачных репортажей предлагают псковичам в медиашколе

Псковичам предлагают узнать все секреты удачных репортажей, как написать текст, который цепляет, тренды медиа в 2023 году, удачные ракурсы и многое другое от практикующих журналистов и федеральных экспертов в медиашколе «МедиаМол». Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

«Уже третий поток! Не верится! Мы растем, развиваемся, и у нас появляются партнеры. В этом году школа будет организована совместно с ПАИ при поддержке правительства Псковской области», — говорится в сообщении, отмечая то, что открыта регистрация в медиашколу.

В школе отметили, что в этом потоке подготовили обучающую платформу, гибридный формат обучения. Также добавили новых спикеров и возможность два раза в неделю проходить практику в ПАИ.

Регистрация на «МедиаМол» продлится до 9 апреля. Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.

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