Узнать секреты удачных репортажей предлагают псковичам в медиашколе

14:51, 05 апреля 2023, ПАИ

Псковичам предлагают узнать все секреты удачных репортажей, как написать текст, который цепляет, тренды медиа в 2023 году, удачные ракурсы и многое другое от практикующих журналистов и федеральных экспертов в медиашколе «МедиаМол». Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Уже третий поток! Не верится! Мы растем, развиваемся, и у нас появляются партнеры. В этом году школа будет организована совместно с ПАИ при поддержке правительства Псковской области», — говорится в сообщении, отмечая то, что открыта регистрация в медиашколу.

В школе отметили, что в этом потоке подготовили обучающую платформу, гибридный формат обучения. Также добавили новых спикеров и возможность два раза в неделю проходить практику в ПАИ.

Регистрация на «МедиаМол» продлится до 9 апреля. Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.